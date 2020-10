„Jde mi o obslužnost lesa a polí. Stačilo by cestu zpevnit, aby se přes ní dalo normálně jezdit a lidi se dostali ke svým pozemkům. Stezka s tímto značením se nebude moct přejíždět, protože musí zůstat neporušená,“ řekl jeden ze zastupitelů obce Žirov Vladimír Tošer, který má v místech, kudy stezka povede, les i pole.

Podle starosty Žirova Jaroslava Trnky ale projekt stavby nové stezky upravovali právě proto, aby obslužnost pozemků, kolem kterých stezka prochází, byla zachovaná. „Mluvili jsme o tom na zastupitelstvu. Právě na návrh Ládi Tošera se cyklostezka upravovala, aby po ní lidé, kteří tam obsluhují pozemky, mohli přejet podélně i napříč. Z toho důvodu tam budou dodatkové tabulky, které umožní vjezd dopravní obsluze. Takže cyklostezku bude možné přejet,“ sdělil Jaroslav Trnka.

Žirovský starosta mluvil konkrétně o louce, přes kterou stezka povede. „Počítá se s tím, že tam bude místo, které bude možné přejet. Traktor, který tam bude třeba síct, se tak snadno dostane na druhou stranu,“ vysvětlil Trnka.

„O lese ale řeč nebyla,“ dodal starosta.

Vedení obce s přejížděním stezky těžkými stroji za určitých podmínek problém nemá. „Když by přes stezku jezdili stroje každý den, tak by to asi problém byl, ale vzhledem k tomu, že ten traktor tam přejede třeba dvakrát za sezonu, tak si myslím, že to není žádný problém,“ poznamenal Trnka.

Ale právě do lesa jezdí Vladimír Tošer častěji než jen dvakrát za sezonu. „Jestli budu mít v lese kůrovce, jako je všude, tak tam budu jezdit třeba měsíc v kuse. A nejenže budu přes cestu jezdit, já přes ní budu muset tahat i klády, takže nebudu pořád chodit s hráběmi, abych to uhraboval,“ poukázal na možný problém Tošer.

Komunikační propojení mezi Žirovem a Rybníčkem vymýšleli s tím, že ho nebude rušit automobilový provoz. Vjezd autům na stezku zabrání mimo jiné zamykací kolíky. „Místní, kteří tam mají pozemky, budou mít od těchto kolíků klíče,“ informoval Jaroslav Trnka.

Vedení Žirova požádalo o dotaci přes Místní akční skupinu Šipka. „V případě, že bychom dotaci dostali, jsme se zástupci pelhřimovské radnice domluveni, že bychom to snad už na jaře mohli začít chystat, respektive postupně stavět. Ziskem té dotace je to podmíněné. Pokud bychom tedy dotaci nedostali, musela by stavba stezky zůstat stát,“ sdělil Trnka.