Překvapení tentokrát čekalo na Adélu Bělunkovou, vedoucí Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. „Při kontrole poštovní schránky jsem narazila na neoznačenou obálku, ve které se ukrývaly řádově desítky tisíc korun,“ uvedla.

Peníze však byly to jediné, co obálka ukrývala. „Nebyl v ní žádný vzkaz, který by objasnil, za jakým účelem dotyčný hotovost do schránky vložil. V takovém případě peníze přijmout nemůžeme,“ vysvětlila ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová a dodala, že nalezenou hotovost museli odnést na úřad.

Vzhledem k tomu, že jde už o druhý takovýto případ na Havlíčkobrodsku, je dost možné, že jde skutečně o dar. Jen to neznámý dobrodinec dělá poněkud nešťastným způsobem. „Pokud je to pravda, hřeje mě u srdce, že i v této době myslí lidé na druhé, a dárci patří velké poděkování,“ komentovala Tomanová.

Teď se ho proto snaží najít. „V případě, že by se ozval a upřesnil, proč peníze do schránek vložil, mohly by pomoci tam, kde to původně zamýšlel,“ podotkla Tomanová. Pokud se o peníze nikdo nepřihlásí, propadnou po třech letech městům.

První obálku s velkým obnosem peněz našla Aneta Strachotová, vedoucí nízkoprahového centra eNCéčko ve Světlé nad Sázavou. I tady ale chyběl vzkaz, takže tyto peníze teď rovněž leží v městském trezoru.