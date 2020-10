„Mám radost z toho, že jsem na pomyslném prvním místě v prvním kole voleb. Vím ale, že to je zatím jen první krok, ještě musí následovat ten druhý, delší, a ten mě a další lidi, kteří mi pomáhají, teprve čeká,“ řekl Milan Štěch.

Čekal jste, že postoupíte do druhého kola senátních voleb?

Popravdě jsem čekal, že postoupím. Samozřejmě jsem si byl vědom toho, že jsem zůstal v dresu sociální demokracie, byť jsem měl nějaké nabídky kandidovat třeba jako nezávislý za jiné sdružení. Já osobně ale nemám rád, když lidé přebíhají a tím změní názory. Moje postoje lidé znají a také znají snad nějakou tu práci, kterou jsem odvedl pro region.

Díky čemu podle vás postupujete?

Ve velké politice představuji politiku, která je založená na snaze hledat kompromis, umět se dohodnout a slušně jednat a vystupovat. Nebojím se vystoupit proti lidem, kteří se snaží prosazovat politiku nějakou silou a zejména silou peněz. Držím si svoje názory, které jsou třeba i ne vždy v souladu s názory vedení sociální demokracie. Na druhou stranu usnesení sociální demokracie respektuji. V regionu jsem působil viditelně. Zejména starostové ví, že řada projektů, která se týká dopravní obslužnosti, infrastruktury regionu, sociálních zařízení, domovů důchodců či nemocnic, je spojena i s mojí aktivitou.

Kampaň pro druhé kolo zahájíte kdy a jaká bude?

Chtěl bych, aby se voličům dostal letáček s poděkováním, které mám vypracované. Na výlepních plochách také poděkujeme lidem a vyzveme je, aby k volbám šli. Slíbil jsem, že pokud mi zbydou z kampaně peníze, což zřejmě zbydou, tak je dám zase do nemocnice. Myslím si, že je to účelnější, než abych je dával na nějaké billboardy.

Podpoří vás někdo z vyřazených kandidátů?

Mám takovou zkušenost z minulosti, že ty podpory vyslovené nahlas nefungují. Lidé jsou dostatečně znalí problematiky a řekl bych, že se sami rozhodnou, jestli chtějí volit a koho chtějí volit. Jestli nějaký kandidát, který se nedostal do finále, řekne, jděte a volte kandidáta jedna nebo dvě, tak si myslím, že to není ani na místě. Když mě bude chtít někdo podpořit, budu za to rád. Spoléhám ale na to, že si lidé rozhodnou sami.