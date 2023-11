Stávky škol reagující na státní škrty v oblasti školství zasáhly i Pelhřimovsko. Stávku plánovanou na 27. listopadu mají podpořit především mateřské a základní školy. Ministerstvo má v plánu vymazat tisíce nepedagogických pracovních pozic. Odbory odhadují, že se na Pelhřimovsku většina učitelů zapojí, ze škol se zatím ozývá váhání.

„Na celostátní úrovni máme nahlášeno zhruba kolem tisícovky škol. Na Pelhřimovsku zatím počet určit nemohu, ale dle indicií se bude chtít většina škol připojit. Pelhřimovsko je v tomto minimálně srovnatelné s dalšími okresy na Vysočině,“ uvedl regionální zástupce Českomoravského odborového svazu Josef Bobek.

Zástupci odborů v úterý rozhodli, že stávka bude celodenní, protože hodinová by nepřinesla natolik jasná čísla zúčastněných. Podle Bobka hraje velkou roli strach nebo i tlak vedení, Pelhřimovsko není výjimkou. „Přístup škol ke stávce často určuje právě vedení školy. To je často závislé na vedení obcí. Na Pelhřimovsku je právě případ jedné školy, kde se v krátkém časovém úseku vystřídalo opravdu hodně ředitelů,“ reagoval na situaci Bobek.

Základní a mateřské školy

Nejvíc se bude stávka týkat mateřských a základních škol. „Tlak na veřejnost je tu v jejich případě větší a nesrovnatelný. Dostal jsem e-mail od jedné paní učitelky z Pelhřimovska, že tam chtějí jednodenní stávku podpořit,“ zmínil Bobek.

Zapojení do stávky má být omezeno strachem u učitelů a tlakem na ředitele škol. „Vedení škol často neakceptuje kolektivní vyjednávání. Není to kritika, ředitele chápu, je na ně vyvíjen taky velký tlak. Proto je pro nás důležité, aby ředitelé přistupovali ke stávce neutrálně,“ dodal Bobek.

Někteří lidé z řad veřejnosti stávku nepodporují. „Nedává mi to smysl. Učitelé mají jisté, a ne zrovna nízké platy. Pracují v teplém, čistém a zdravém prostředí. Nemají hmotnou odpovědnost a celkově není v rámci tohoto povolání vysoká odpovědnost. Učitel může chybu snadno vysvětlit nebo opravit bez fatálních následků. Navíc jde o povolání s nenáročnou pracovní dobou. Nejsem si jistá, že zrovna v tomto odvětví jsou zapotřebí demonstrace a další příliv peněz. S mnohými argumenty ministerstva souhlasím, množství učitelů by se nemělo navyšovat,“ okomentovala například paní Dagmar, která si nepřála uvést příjmení.

Některé ze škol ještě nemají o stávce jasné stanovisko. „Kolegové o tom ví, ale zatím nikdo nepřišel s návrhem to podpořit, takže to je ve fázi rozhodování. Jestli budeme stávkovat a školu zavřeme, teprve uvidíme. Čekáme na oficiální pokyny ze strany odborů, zatím nám nic nepřišlo,“ uvedl ředitel Základní školy Pelhřimov, Komenského Martin Skořepa.

Podobně reagoval ředitel České zemědělská akademie v Humpolci Otakar Březina. „Zatím mě odboráři neoslovili, takže nemám žádné informace a nemám to jak komentovat,“ odpověděl na dotaz Březina.

Někteří rodiče stávku chápou

Podle ředitele Základní školy Na Pražské v Pelhřimově Luďka Charouzka je důležité, aby stávka nezpůsobila problémy rodičům dětí. „Teď to diskutujeme, závěr k tomu nemáme. Debatujeme o tom, jak to budeme řešit. Nechci určitě zavírat školu, abychom nezpůsobili problémy rodičů. Já stávky moc nemusím, ale souhlasím, že současný stav a postoj vlády je špatný,“ uvedl Charouzek.

Jedna z rodičů na Pelhřimovsku Zuzana Havlová uvedla, že oblast školství je pro ni velmi zásadním bodem. „Nerozumím přesnému financování školy ani státnímu rozdělování financí do školství, ale myslím, že by koncept českého školství neměl záviset na aktuální politice, měl by být dlouhodobý. Stávku v tomto případě chápu, ale možná spíše poukazuje na to, že se stále podmínky ve školách mění. Co se týče nepedagogických pracovníků jako jsou pracovníci jídelen, tak často říkám, že jsme v Evropě možná jediní, kteří mají ve školkách a školách jídelny a je to naše chlouba,“ vyjádřila se Havlová.

Na základě informací od představitelů škol předají odbory pokyny v pátek. Situace se bude vyvíjet dle odborů a škol v řádu několika následujících dnů.

