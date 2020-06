Práce na rekonstrukci základní školy v Počátkách odsýpá „díky“ pandemii koronaviru rychle. „Když se zavřela škola kvůli koronaviru, tak se s rekonstrukcí začalo. Začít jsme měli i tak v tento termín, ale v omezeném provozu, takže po škole a o víkendech,“ sdělil ředitel Základní školy Počátky Jaroslav Blažíček.

Stavba - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Současná situace, kdy děti do školy zhruba dva měsíce nemohly, hrála budování ve škole do karet. „Řeknu to trochu divně, ale díky koronaviru se nadělalo plno práce dopředu, protože se stihlo udělat spoustu bouracích věcí,“ pochvalovat si Blažíček.