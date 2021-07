V dalším budování a hledání vhodné lokality ale zřejmě nastane problém. „Zatím nám v tom totiž brání dlouhodobě plánovaný obchvat, který je zakreslen v územním plánu města v prostoru za ulicemi Švermova a Na Kopci. Až se nám podaří vyplánovat z územního plánu obce obchvat, což by nemělo být nereálné, tak by jsme rozvíjeli výstavbu rodinných domů na celém území směrem k místní části Vesce,“ potvrdil starosta Počátek Karel Štefl.

Podle opoziční zastupitelky Hany Veroniky Konvalinkové ale část Počáteckých obchvat nutně potřebuje, protože průjezd městem je podle jejích slov opravdu špatný. „Bydlím v ulici Rudé armády, která je opravdu úzká. Teď tudy často jezdí náklaďáky s kládami. Už ani nedoufám, že by tu někdy byl obchvat. Je to tu ale opravdu nebezpečné. V zimě nám do baráku naboural osobák,“ popsal situaci na silnici směřující do Telče Radek Bejda.

K možnému obchvatu Počátek se budou moci místní vyjádřit. „Do listopadu příštího roku mohou lidé podávat na město návrhy ohledně konkrétních změn či doplnění územního plánu města včetně vyjádření se k možnému obchvatu. Kompetentní orgány města návrhy vyhodnotí a zpracují. Pak by následovala revize územního plánu,“ informoval Karel Štefl.

Mezitím na okraji Počátek staví zedníci a řemeslníci Penny market.