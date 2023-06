II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044.Zdroj: poskytla Stavba VysočinyMost ev. č. 602-044 na II/602 Dvorce získal ocenění za náročnou rekonstrukci složitého mostního objektu v komplikovaném terénu. Kompletní hodnocení.

Popis: Most je nedílnou součástí frekventované silnice druhé třídy s označením 602. Spojuje města Jihlava a Pelhřimov, současně je doprovodnou komunikací k dálnici D1. Most překračuje údolí, kterým protéká řeka Jihlava doprovázená jednokolejnou elektrifikovanou železniční tratí. Původní most je z roku 1973 a byl rekonstruovaný pouze v roce 1999. Kvůli špatnému stavu byl kompletně přestavěn včetně základových konstrukcí. Most je svou délkou, šikmostí, výškou i terénem unikátní stavbou kraje.

