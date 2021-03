„Mezi silnicí a hranicemi pozemků je provizorní přístup pro pěší, který bude nejspíše zúžen kvůli rozšíření silnice. Respektuji názor občanů, kteří si přejí tento obchod, ale myslím si, že to budou mít místní obchodníci náročné,“ přemítala Petra Čekalová, která bydlí na okraji Počátek ve směru na Žirovnici.

Právě tam nový supermarket vyroste. „Konkrétně se jedná o pozemek za čerpací stanicí EuroOil,“ upřesnil starosta Počátek Karel Štefl.

Nejen tamní obyvatelé tak budou moci nově nakupovat v Penny Marketu, jehož stavba začala letos v březnu. „Před týdnem tam začali odtěžovat zeminu, takže prostor mají srovnaný. Do konce března by měli ještě na jedné straně komunikace II/132 pokácet stromy. Tam se bude dělat nový přípojný pruh. Pak budou pokračovat se sítěmi a základovou deskou,“ popsal průběh prací Karel Štefl. Hotovo by mělo být do konce srpna. „Otevřít by chtěl investor na začátku letošního školního roku,“ informoval Štefl.

Jak šel čas



konec roku 2017 – investor přišel s myšlenkou stavby Penny marketu



podzim 2018 – podařilo se vykoupit potřebné pozemky



jaro 2019 – veřejné projednání záměru v Počátkách



podzim 2020 – potřebná povolení má investor vyřízená



březen 2021 – zahájení stavby Penny Marketu



srpen 2021 - předpokládaný konec stavby



září 2021 - předpokládané otevření Penny Marketu

Původní plán investora byl postavit v lokalitě spolu se supermarketem ještě další kamenné obchody. „Zastavitelnost plochy ale byla větší než šest tisíc metrů čtverečních. To by znamenalo mnohem složitější přípravu, takže nájemních obchodů se nakonec investor vzdal,“ řekl Štefl. Na okraji Počátek tak bude stát „pouze“ Penny Market s masnou. „Jsem ráda, že zamýšlené prostory pro obchody se nakonec realizovat nebudou,“ doplnila Petra Čekalová.

Podle Karla Štefla přinese nový supermarket do Počátek vítanou konkurenci. „V tom vidím velké plus, protože od konkurence, která tu není, se odvíjí i to, že řetězce se nemusí tolik snažit. Na mysli mám jak výběr, tak cenu. Chalupáři, kteří sem jezdí z velkých měst, tu nakupují například jen mléko a pečivo. Zbytek si prý vozí, protože tu máme hrozně draho,“ poznamenal počátecký starosta.

Dodal také, že nový supermarket může přilákat i víc turistů do města. „Našim živnostníkům, kteří neprodávají potraviny, to přinese také určité výhody. Když totiž lidé pojedou nakoupit do supermarketu, tak určitě projedou i Počátky a zastaví se třeba i v některém z dalších obchodů nebo se přijdou podívat na náměstí,“ nastínil možný scénář počátecký starosta.

Další pozitivum v právě vznikajícím Penny Marketu vidí Karel Štefl v nové pracovní příležitosti pro místní.