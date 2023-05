Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť

Zámek Třešť - kompletní rekonstrukce.Zdroj: se souhlasem organizátorů soutěžePůvodně renesanční zámek je obklopen drobnějšími stavbami hospodářského charakteru se zasazením celku do rozsáhlého parku anglického typu. Historie sahá do roku 1513, kde na místě středověké tvrze vznikl zámek. Kombinací několika projektů vznikl v rámci náročné rekonstrukce probíhající mezi lety 2020 až 2022 čtyřhvězdičkový boutique konferenční hotel designově propojený se spisovatelem Franzem Kafkou, který v Třešti pobýval v letech 1900 až 1907. Jeho rukopis a ilustrace se promítly do grafického designu zámku. To vše při zachování památkově hodnotných prvků historické stavby.