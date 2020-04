„Náš dům stojí dva a půl metru od silnice. Kvůli hluku jsme měnili okna, takže je to lepší. Když se ale tudy proženou například čtyři auta nebo projede kamion, tak se celý dům otřásá. Uvidíme tedy, jestli protihluková stěna bude mít na ten tlak nějaký vliv. Jinak, když sedíme venku, tak se nedá mluvit, to se vůbec neslyšíme,“ prozradil František Pavelčák, jak se ve Vodné žije.

Práce podél silnice I/34 na Vodné odstartovaly koncem března. „Přípravné práce začaly už v březnu. Nejedná se totiž o klasickou opravu silnice, která může začít až v dubnu,“ poznamenala ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

K samotné instalaci protihlukové stěny, která bude vysoká celkem čtyři metry, však mělo dojít už v loňském roce. „Loni jsme ve výběrovém řízení nikoho nevybrali, protože to bylo podle našeho názoru předražené, takže jsme to zkoušeli vysoutěžit znovu,“ prozradila Marie Tesařová.

Dodala také, že investice přesáhne sedm milionů korun. „Stavba by měla být hotová do konce roku, ale určitě to bude dřív. Záleží na tom, jak práce, co se týče pracovníků, pokračují. Na stavbách je to teď různé, něco se urychluje, něco se brzdí, a to kvůli karanténě,“ doplnila ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

Stěna, která by na Vodné měla snížit škodlivé účinky dopravního hluku, bude stát po obou stranách silnice. „V rámci stavby jsme už v minulém roce zrealizovali určitá dopravní opatření. Týkají se hlavně výjezdů vozidel na silnici. Na straně, kde vyjíždějí auta od Vlčkova jsme měli zrcadlo a chtěli jsme ho umístit i na druhé straně. Vzhledem k umístění protihlukové stěny, která bude trochu vyšší, i když v horní části bude průhledná, by tam totiž byl pro řidiče obtížný výhled,“ starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.