„Nastal problém při přechodu cyklostezky přes biokoridor. Nakonec nám bylo řečeno, že musíme udělat změnu územního plánu, abychom to překonali. Takže o změnu územního plánu na našem katastrálním území zažádáme ve zkráceném řízení, abychom mohli pokračovat,“ sdělil starosta Žirovnice Milan Šmíd.

Pokud se to podaří, tak by tento proces mohli v Žirovnici podle jeho slov vyřešit během letošního roku.

Stezku mezi zmíněnými městy, která by mohla sloužit pěším, cyklistům, sportovcům na kolečkových bruslích, ale i maminkám s kočárky, plánují už zhruba deset let. „Nejhorší je, že se neustále ta rozhodnutí s časem mění a o lokálních problémech rozhodují lidé, kteří tu nebydlí a neznají dané prostředí. Stále však doufáme, že rozhodnutí není konečné a zamýšlená cyklostezka, byť s velkým zpožděním, bude,“ přemítal starosta Počátek Karel Štefl.

Ze začátku šlo především o vyjasnění a vyřešení vlastnických vztahů na aktuálních pozemcích. To se podařilo jak v Počátkách, tak v Žirovnici, ale následně obě strany narazily na problém biotopů v místě na půli cesty, tedy ve Struhách.

Pak nastal problém ohledně požadavku na cyklostezky, a to maximální stoupání a klesání, které činí šest procent. V oblasti Struh by to mohl vyřešit mostek, který by ale podle Karla Štefla nebyl vůbec levná záležitost. „S tím se ovšem svezl další problém, a to ochrana půdního fondu, která byla povýšena krajskými úředníky z odboru životního prostředí nad bezpečností účastníků silničního provozu,“ řekl počátecký starosta.