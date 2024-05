Kam půjdou peníze z rozpočtu. To mají letos vůbec poprvé obyvatelé Humpolce na Pelhřimovsku zcela ve svých rukou. Pokud se zapojí do finálního hlasování o participativním rozpočtu Naše město. Rozhodnou, jestli má být ve městě kuličková dráha, moderní hřiště nebo parkoviště na Rozkoši.

Šťastná sedmička. V Humpolci poprvé rozhodnou o penězích města | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Inspiraci najdou na výstavě na Horním náměstí v podobě vypůjčených betonových skruží. Originální výstava trvá do konce května. Poté bude na čtrnáct dní nahrazena novou výstavou, která bude prezentovat návrhy architektonické soutěže na revitalizaci Spolkového domu. Jedná se o představení sedmi nejlepších projektů, které prošly úvodním hlasováním. „O přízeň veřejnosti se uchází projekty, mezi které patří svíčkomat, kuličková dráha, vodní prvky na Horním náměstí a v parku Stromovka, revitalizace prostranství v Rozkoši, modernizace dětského hřiště nebo přizpůsobení hřiště pro nejmladší děti,“ informoval mluvčí městského úřadu Jiří Aujezdský.

Asistentka Dana Havelková považuje za dobrý nápad venkovní kuličkovou dráhu a hřiště pro děti. Jezírko ve Stromovce nepodpoří. „Byl by to ráj jen pro tamní bezdomovce. Prali by si tam v létě prádlo a myli se tam. Na to nejsme zvědaví,“ dodala na vysvětlenou. Důchodci Josefu Růžičkovi se líbí automat na svíčky na hřbitově a fontánka na Horním náměstí. Živnostník Milan Málek podporuje úpravu parkoviště na Rozkoši pod hradem Orlík.

Město Humpolec zahájilo participativní rozpočet s názvem Naše město letos poprvé. „Jedná se o projekt, který obyvatelům města a jeho místních částí dává příležitost změnit své okolí. Stačí mít dobrý nápad, podat projekt, který schválí výběrová komise, a ukázat ho veřejnosti. Veřejná prezentace je dobrovolná. O nejúspěšnějších projektech budou rozhodovat obyvatelé prostřednictvím veřejného hlasování. Pět nejúspěšnějších projektů město realizuje ze svého rozpočtu,“ oznámil mluvčí městského úřadu Jiří Aujezdský. Hlasovat mohou obyvatelé Humpolce do konce června.