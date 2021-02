Pamětníci mohou znát Nový Rychnov mimo jiné z filmu Smuteční slavnost, který se zčásti natáčel před tamním zámkem na náměstí.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkCo letos v Novém Rychnově plánujete?

Jsme nuceni rekonstruovat veřejná osvětlení v Řeženčicích, Sázavě a v části Nového Rychnova. V Rychnově musíme dokončit areál mateřské školky. Jde o plot a vybavení zahrady herními prvky. Dále je nutné zrealizovat obnovení bezbariérového přístupu do ordinace praktické lékařky. Začneme s postupnou opravou jednotlivých ulic, včetně inženýrských sítí . Letos nás čeká první ulice. Budeme se snažit rozhýbat realizaci nových stavebních parcel. Rádi bychom zrekonstruovali vchod do naší radnice, který je otřesný. Potřebujeme opravit střechu na přístavbě základní školy, vybudovat parkoviště u hřbitova. Sportovci mají požadavek na vybudování nového zázemí na fotbalovém hřišti. Je zadána studie na rekonstrukci a oživení sochy svatého Jana Nepomuckého v parku u zámku a revitalizaci celého městečka. Letos budeme investovat zhruba čtyři miliony do boje s kůrovcem a do obnovy našich lesů.

A co čeká obyvatele místních částí?

V Sázavě kromě zmiňovaného veřejného osvětlení musíme opravit hlavně střechu na škole a vybudovat obtokový kanál na zemním filtru z nařízení životního prostředí. To znamená výstavbu i elektrické přípojky. V Řeženčicích budeme kompletně rekonstruovat vodovod. V Čejkově taktéž z nařízení životního prostředí musíme ve vodojemu zřídit úpravnu vody a zřídit elektrickou přípojku.

Co se v městysu naopak nedaří?

V prosinci roku 2014 jsme přišli o zubaře. Paní zubařka šla do důchodu a od té doby se nám nepodařilo nikoho získat. Předminulý rok u nás skonči i pediatr. Lékaři nejsou a nebudou, alespoň ne na venkově. Venkovské ordinace nejsou zajímavé a prý ani lukrativní. Lékaři sice vystudují státní lékařské fakulty, ale soukromá lékařská praxe je prakticky živnost jako každá jiná a stát vám nemůže nařídit, kde ji budete provozovat. Celý systém lékařské péče je špatně nastavený. A zdravotní pojišťovna je povinna vám lékařské ošetření zabezpečit v dojezdu třiceti minut od bydliště.

Dále jsou k nám neúprosná demografická čísla. Myslím, že výstavby nových domů nás nespasí, když stará zástavba je bez života. V lepším případě je využívána k rekreaci. A vše se vším souvisí. Není práce, nejsou služby, nejsou lékaři, nejsou lidé. A stát místo toho, aby měnil systémy, tak vám nabídne za úžasných podmínek dotaci. Prostě není vůle, dělat pro národ.

Rozhodně nejste jedinou starostkou, ale vidíte nějakou nevýhodu v tom, že vedete městys jako žena?

Ze začátku jsem si nosila práci domů. Teď se snažím to nedělat, protože to stejně nezvládám. Mám doma deváťáka, to znamená učení, vaření, praní a uklízení. Zaměstnání manžela je sport, takže ten má teď většinou home office. Pro ženu je to náročné, protože přijde domů, a tam má ještě druhou směnu. Díky tomu, že jsou teď všichni doma, tak je toho víc. Hlavně toho vaření, vymýšlení receptů a nákupů, aby bylo z čeho vařit. Chlap jako starosta to má asi jednodušší v tom, že servis má doma jasný, o ten se nemusí starat. Přijde domů a může se tedy dál věnovat různým svým aktivitám nebo si dohánět nějaké resty. Žena ale takového prostoru nemá. Neříkám ale, že by to ženské nezvládaly. Co znám kolegyně starostky, tak si myslím, že žádná z nás se nemá za co stydět. Ženský možná i víc dokáží řešit věci s chladnou hlavou. Samozřejmě taky vybuchnu. A taky jsem se tu naučila bouchnout do stolu a zvednout hlas.

Jak byste zhodnotila uplynulý rok, co se Nového Rychnova týče?

Loňský rok byl takový těžkopádný a psychicky náročný. Když začal první nouzový stav, tak si myslím, že to bylo hodně psychicky náročné pro všechny. Ale ještě jsme v sobě měli disciplínu a respekt a hlavně jsme byli ochotni vzájemně si pomáhat. Alespoň u nás to tak bylo a já za to chci všem moc poděkovat. Snažili jsme se, aby vše fungovalo tak, jak má. Teď už nám všem docházejí baterky a to světlo na konci tunelu pořád není v dohlednu. Myslím si, že následky pandemie jsou nedozírné, že se budeme ještě hodně kroutit, než to strávíme. Je to a hlavně bude to opravdu náročné.