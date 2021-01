Vaše dny v pozici starosty se pomalu chýlí ke konci. Máte potřebu nějak bilancovat, nebo si to nepřipouštíte?

Myslím, že u každé práce je důležité se ohlédnout a říci si, zda to mělo smysl. Mě osobně na starostování naplňuje to, že jdu po městě a vidím věci, které jsem mohl ovlivnit a být takzvaně u toho.

Ve funkci jste byl přes čtrnáct let. Na co jste nejvíce pyšný?

Těch věcí je hodně. Rozdělil bych je do takových třech kategorií. Tou první je týmová práce. Naše město má jedenáct organizací a více jak tři stovky zaměstnanců. Rolí starosty je hledat vhodné lidi na konkrétní pozice. Na radnici máme skvělý tým, bez kterého by nebyla druhá oblast, kterou jsou projekty. Máme jich za sebou desítky, a to v hodnotách stovek milionů korun.

Zdroj: Deník

Můžeme jich pár zmínit?

Z těch největších to byla revitalizace zámeckého areálu, modernizace čističky odpadních vod, stavba nového areálu mateřské školy Za Branou či nových kapacit Domu sociálních služeb. Zmodernizovali jsme ale i školu, sportovní areály nebo kino. Nemohu opomenou ani desítky parcel pro rodinné domy a modernizace sídlišť. Je toho opravdu dost.

A ta třetí oblast?

Tou je budování dobrého jména Pacova, a to nejen v krajském, ale i celostátním kontextu. Vyhráli jsme za ta léta řadu celostátních cen. Mezi odbornou veřejností se ví, kde Pacov leží, a co se zde událo. Nechci znít namyšleně, ale dařilo se i mně osobně. Zvítězil jsem celostátní soutěž Nejlepší starosta pro období 2014 až 2018. Bez mých skvělých kolegů by to ale nešlo. (usmívá se)

Nastal i moment, kdy jste měl chuť se na vše vykašlat?

To ani ne, pokaždé jsem věděl, že se najde řešení daného problému. Jako komunální politik musíte počítat s tím, že když přijdete do hospody, tak je to jako na interpelacích v Poslanecké sněmovně. Každý se dožaduje nějakého vysvětlení. Do hospody chodím rád, popovídat si i obhajovat naše kroky. Věci ve městě ale děláme férově a čestně, tak s tím nemám problém.

Lukáš Vlček



- v únoru mu bude 39 let

- je ženatý, má dvě děti

- pochází z Pacova

- vystudoval sociologii a politologii a regionální rozvoj a následně veřejnou správu na Masarykově univerzitě

- mezi jeho zájmy patří především hokej, atletika, cestování

Nebude vám po lokální politice smutno?

Nebude, protože končím jen jako starosta, ne zastupitel. Dál bych rád pokračoval s prací pro naše město. Navíc jsem osobně velmi spolkově činný, a to se s komunální politikou často velmi dobře spojuje.

Přenesete zkušenosti z ní i na kraj? Jinými slovy, budete mít snahu nějak pomoci ostatním starostům?

Čtrnáct let zkušeností je skvělá startovací pozice - máte zkušenosti i vědomosti. Tím se každý pochlubit nemůže. Na kraji mám na starosti oblast životního prostředí a zemědělství, což mi bylo velmi blízké i v pozici starosty. Když budu konkrétnější, tak budu řešit odpadové hospodářství, vodohospodářské projekty nebo třeba komunikaci se zemědělci či neziskovými organizacemi.

Kdybyste v příštích volbách post náměstka neobhájil, budete se chtít vrátit do čela Pacova?

To je až za čtyři roky. Navíc do toho vstupují následující komunální volby, které jsou za necelé dva roky. Je to opravdu hodně daleko.

Nelitujete, že na radnici v Pacově jste mohl chodit pěšky a teď budete do práce dojíždět?

Lituji, protože pěšky chodím rád. Cestování navíc zabere čas. Na druhou stranu ale dokáži tento čas v autě vyplnit jinými produktivními věcmi, takže všechno má svá pro a proti.