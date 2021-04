Košíkář Stanislav KůrkaZdroj: Deník/Denisa Krejčí

S touto zálibou začal zhruba ve svých třiceti letech. „Tady byl nějaký Procházka, který pletl košíky a moje žena k nim chodívala na besedu. Když pletl, tak jsem ho při práci sledoval a on najednou řekl, tak se to nauč. Tak jsem zase přišel, dostal jsem proutky a měl jsem dělat to samé, co dělal on. Takhle jsem se to naučil asi za čtyři půldne,“ zavzpomínal Stanislav Kůrka, který letos oslaví šestasedmdesáté narozeniny.