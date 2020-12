Zdroj: Deník / Jana Kudrhaltová

Sedlická přehrada nabídla nebývalou podívanou

V červnu protékaly Sedlickou přehradou hektolitry vody, což vábilo zvědavce z blízkého i širokého okolí. V posledních letech se totiž tento pohled místním moc často nenaskýtal. Jedním z turistů, které proud vody přilákal, byl například Jan Božík, který sem zavítal až od Vlašimi.

„Kamarád mi zavolal, že je plná přehrada a že bychom se sem mohli zajet podívat. Jezdíme sem několikrát do roka, ale toto už jsme dlouho neviděli. Naposledy jsme tady byli zhruba před třemi týdny a to bylo sucho, moc vody neteklo, takže teď je to pořádná změna,“ pověděl mladý muž. V tu dobu přes vodní nádrž protékalo 20,9 metrů krychlových vody za vteřinu.