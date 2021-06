„Musíme si uvědomit, že naši klienti také stárnou a už se nechtějí věnovat keramice nebo vázání růží. Převážné většině z nich jsme proto sehnali práci, chodí uklízet či různě vypomáhat, a stacionáře už v takové míře nenavštěvují,“ vysvětluje Petr Krčál, ředitel Domova Jeřabina, který se o lidi s postižením stará.

To byl jeden z hlavních důvodů, proč se rozhodli raději pro stavbu nového bydlení. Domov v něm najde šest klientů. „Samozřejmě bychom potřebovali více míst, ale pro tuto lokalitu to zatím stačí. Dokonce si myslíme, že to pomůže celému kraji v nejnaléhavějších případech. Většina rodičů má své autistické děti doma a ve stáří to může být problém, protože u nás chybí lůžková kapacita,“ popisuje Krčál.

Hotovo by mělo být letos v říjnu. „První klienti se pak začnou stěhovat v listopadu,“ doplňuje Krčál.

Jen o pár domů dál už bydlí jiní klienti Jeřabiny. Mezi nimi je například Asim Farrag, který má také autismus a v Cerekvi žije od 3. prosince 2019. „Líbí se mi tady a mám tady kamarády. Jezdím také do Adapty (jihlavská odlehčovací služba, pozn. red.) a navštěvuju stacionář,“ svěřuje se mladík, který vyniká v matematice.

Komunitní bydlení Domova Jeřabina v Horní Cerekvi funguje už šest let. „Pamatuji si, že když se otevíralo, místní to přijímali trošku s obavami. Musí ale říct, že se rozhodně nenaplnily, klienti se pomalu začleňují mezi nás a snažíme se je zvát i na nejrůznější akce. Jsem rád, že tady Jeřabina je,“ komentuje hornocerekvický starosta Milan Kunst.

Stavba nového bydlení vyjde na více než sedm milionů korun a velkou část pokryje dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. „Podobné projekty podporujeme dlouhodobě, protože to považujeme za velmi důležité. Děkuji, že jde Vysočina příkladem,“ říká ministryně Jana Maláčová.

Kroky Jeřabiny chválí i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. „Oceňuji, že se lidem s mentálním postižením snažíme vytvořit takové podmínky, aby mohli prožít pokud možno co nejnormálnější život. Myslím si, že je to povinností vyspělé společnosti a měli bychom o to usilovat i nadále,“ podotýká.