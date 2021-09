Situace v Rovné vygradovala na přelomu roku. „Už jsem byl unavený a po těch šestnácti, respektive dvaceti, letech už jsem toho měl plné zuby,“ přiznal Pavel Vaněček, zastupitel, který trojici rezignací odstartoval a který tady předtím několik volebních období působil jako starosta.

Nezastírá, že za jeho odchodem byly i určité spory. „Nerad bych to ale ventiloval. To si musíme vyřešit mezi sebou. Nicméně dříve ta obec žila, bývaly tu traktoriády, fungovali hasiči… Teď se všechno zrušilo a není to jen kvůli covidu,“ komentoval Vaněček.

Následně rovenské zastupitelstvo opustil i Jiří Chodúr. Ten byl o důvodech své rezignace o něco sdílnější. „Dovedl mě k ní střet zájmů našeho místostarosty. Kromě této funkce totiž zastával ještě post šéfa kontrolní komise a šéfa správy lesů, kde sám sobě dával práci, sám si ji oceňoval a sám si vystavoval faktury. Opakovaně jsem na to upozorňoval, ale nikdo s tím nic nedělal. Nezbylo mi nic jiného, než se na takovémto zastupitelstvu dále nepodílet,“ vysvětlil.

S tím ale místostarosta Petr Grubhoffer nesouhlasí. „Jeho obvinění se nezakládá na pravdě,“ oponoval. „Ano, opravdu pro obec pracuje v lese, ale netěží. Všechny velké akce dělá cizí firma, která nabídla nejvíce peněz, a on dělá pomocné úklidové práce v zanedbatelných částkách. Nehledě na to, že pro obec dokázal získat milionové dotace, kterým se věnuje ve svém volném čase,“ doplnil starosta Martin Koča.

Podle informací Deníku vše nastalo poté, co partner sestry Jiřího Chodúra přestal pracovat pro obecní lesy. „Přišla jiná firma, která nabídla o půl milionu korun více. A to je pro obec naší velikosti obrovský rozdíl a byla by hloupost to nevzít,“ prozradil Koča.

Odchod Jiřího Chodúra je navíc stále ještě nedořešený. „Měl na starosti obecní pokladnu s penězi a doklady za prodané dřevo, kterou stále ještě neodevzdal. Už dvakrát jsme ho vyzvali, aby ji předal, ale na výzvy nereaguje,“ informovala Kuželová.

Starosta Koča situaci odmítl komentovat. „Nedokážu posoudit, jestli mezi námi jsou nějaké neshody. Nechodili na zastupitelstva, tak jsme si nemohli ani nic vyčítat. Když se podívám na zápisy, tak zjistím, že tam někteří za dva roky byli jen dvakrát,“ uvedl.

Situace v Rovné



- starostou je Martin Koča



- místostarostou je Petr Grubhoffer



- po volbách byl zvolen místostarostou Jiří Chodúr, ale po pár měsících odstoupil



- zastupitelé Pavel Vaněček, Jiří Chodúr a Jiří Struhovský rezignovali



- 11. prosince budou nové volby

Neúčast na jednáních potvrdila také Petra Kuželová. „Mrzí mě, že na ně nechodili a neříkali své názory nahlas. Místo toho, aby se snažili nějak domluvit, tak raději odstoupili. A to ani nemluvím o tom, že nové volby budou stát zbytečné peníze navíc,“ posteskla si.

Situace na úřadě se odráží i na atmosféře ve vsi. „Nálada je u nás taková rozporuplná. Lidé jsou otrávení tím, že se zastupitelé nedokáží dohodnout. Je to strašně nepříjemné a i mně osobně to vzalo kus chuti něco dělat,“ řekla smutně Kuželová.

V současné době v Rovné sestavují nové kandidátky. Jestli se na jedné z nich objeví i jméno současného starosty, je zatím otázkou. „Přiznám se, že jsem z celé komunální politiky trochu rozčarovaný. O obec v ní zas až tolik nejde. Navíc podnikám a rád dělám věci tak, jak chci já, a nedebatovat o nesmyslech,“ pokrčil rameny Koča. Jasno zatím nemá ani Jiří Chodúr.

To naopak Pavel Vaněček se o přízeň voličů utká nejspíš znovu. „Asi budu muset, protože je nás málo a už teď víme, že kandidátku budeme skládat převážně z rodinných příslušníků. Jsme si vědomi toho, že jsme tu obec nepodrželi, ale máme chuť s tím do budoucna něco udělat,“ podotkl.

„Za mě to také nebylo růžové, ale je potřeba tu vesnici dát konečně dohromady a postavit na nohy. Je tady toho hodně, co se musí v budoucnu změnit,“ dodal Vaněček.

Současný starosta má na chod obce jiný názor. „Neříkám, že nedělám chyby, pořád se učím. Nicméně dříve obec měla dluhy, které se nám teď podařilo splatit. Sice na úkor jiných věcí, neseče se třeba tak často, ale v současné době jsme pět a půl milionu v plusu. Dělám vše proto, abychom měli nějakou rezervu, protože s nulou na účtě bychom případnou krizi neustáli,“ upozornil Koča.

Jedno je ale jisté, a to že i nové zastupitelstvo bude mít sedm členů. „Řekli jsme si, že čím víc lidí bude mít možnost do dění v obci mluvit, tím to bude lepší,“ uzavřela Kuželová.

Podobná situace nastala před pár měsíci také v nedaleké Vysoké Lhotě. Tu nové volby čekají už 18. září.