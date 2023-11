Sportovní halu a sokolovnu převezme od TJ Jiskra k prvnímu lednu příštího roku město Humpolec, informovala ještě před rezignací starostka města Alena Štěrbová. S rekonstrukcí sportovišť pomohou krajské dotace.

Sportovní hala Humpolec. | Foto: Se souhlasem sportovců

Rozhodnutí města vytrhne sportovcům v Humpolci doslova a do písmene trn z paty. Jak vysvětlila Deníku Lucie Záhorská, tajemnice TJ Jiskra, sportovní hala pochází z osmdesátých let dvacátého století a opravy nutně potřebuje. „Investice by činily desítky milionů korun. Jiskra je nemá. Navíc žádosti o dotace by byly pro nás administrativně náročné, protože Jiskra v Humpolci má asi třináct oddílů a my se musíme o všechny postarat,“ upřesnila tajemnice.

Novorozence hlídají v pelhřimovské nemocnici nové monitory dechu

Žádat finanční pomoc od města je podle Záhorské problém. „Město nebude investovat do majetku, který mu nepatří,“ zdůraznila. O převodu sportoviště pod křídla města se v Humpolci mluví podle Záhorské už minimálně deset let. „Teď to vypadá, že je vše na dobré cestě. O převodu a opravách bude jednat zastupitelstvo. Město připraví projekt na rekonstrukci objektu,“ doplnila Záhorská. Informace o převodu zazněly už v roce 2006. Ale k závěrečnému podpisu nedošlo.

Sportoviště skutečně vyžaduje rekonstrukci v desítkách milionů korun, protože se jedná o největší sportovní halu v Humpolci. Hala má rozměry pětačtyřicet krát dvaadvacet metrů, disponuje veškerým sportovním vybavením. Velká je i sokolovna, měří dvaadvacet krát jedenáct metrů. Obě sportoviště si pronajímají humpolecké školy, školky i jednotlivé kluby.

Podle informací radnice město promění sportovní halu s maximálním využitím investiční dotace z Kraje Vysočina až do výše padesáti procent celkové ceny rekonstrukce, což může být i pětadvacet milionů korun.

Policejní nováčci společně darovali krev. Do Pelhřimova jich přijelo dvacet

Podle bývalé starostky úpravy sportovní haly musí být zahájeny v roce 2025, aby celková investice spolu s dotací mohla být uskutečněna do konce roku 2026. Podle názoru některých obyvatel Humpolce, například Josefa Bartáka, je to správný krok. Sportovní oddíly nikdy nebudou mít na tak velké objekty jako haly a sokolovny dost peněz.

Podobné převody se uskutečňují i jinde na Vysočině. Například ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Tam nabízejí Sokolové svoje sídlo městu.

Podporu regionálního sportu potvrdil i Kraj Vysočina. „V roce 2023 půjde na sportovní a volnočasové aktivity mládeže prostřednictvím Fondu Vysočiny o pět milionů korun více než loni. Podmínky programů jsme šili na míru tak, aby podpora směřovala přímo jednotlivým klubům a organizacím a reflektovala jejich aktuální potřeby,“ vysvětlil radní Jan Břížďala a připomněl, že v souhrnu půjde prostřednictvím Fondu Vysočiny do oblasti podpory sportu a práce s mládeží v kraji ať už na investiční nebo neinvestiční projekty téměř pětadvacet milionů korun.

Mohlo by vás zajímat: Instalace značek Zákazu předjíždění nákladních vozidel na Vysočině

Zdroj: Deník/Martin Singr