Podle humpoleckých sportovců je převod nutností. Rozhodnutí města vytrhne sportovcům v Humpolci trn z paty. Jak vysvětlila Deníku tajemnice TJ Jiskra Lucie Záhorská, sportovní hala pochází z osmdesátých let dvacátého století a opravy nutně potřebuje.

„Investice by činily desítky milionů korun. Jiskra je nemá. Navíc žádosti o dotace by byly pro nás administrativně náročné, protože Jiskra v Humpolci má asi třináct oddílů a my se musíme o všechny postarat,“ upřesnila tajemnice.

Podle sportovce Tomáše Jiráka to asi jinak nejde. „Oprava je nutná, hala je stará. Sama Jiskra ji neopraví. Náklady ale budou ohromné," povzdechl si Tomáš Jirák.

Město má k dispozici studii, jak má sportoviště vypadat. „V letech 2017 až 2020 jsem byl členem výkonného výboru TJ Jiskra za oddíl košíkové. V březnu 2019 jsem doporučil výboru, aby nechal vypracovat komplexní výhledovou studii na sportovní areál na Tyršově náměstí, ze které by se do budoucna vycházelo při stavebních úpravách objektů. Poté jsem na Jiskru přivedl pana architekta,“ vzpomínal místostarosta Pavel Hrala.

Studie byla dokončena loni. Slouží jako koncepce pro rozhodování o investicích do celého sportovního areálu. „Nově zvolený předseda TJ Jiskra Ondřej Dygrýn nechal studii dopracovat,“ doplnil Hrala.

Město Humpolec do nově nabytého majetku hned začne investovat, protože již zadalo vypracování projektové dokumentace na opravu velké sportovní haly. Oprava spočívá podle mluvčí Průchové ve výměně nevyhovující palubovky za novou, opravě střešní krytiny včetně přípravy na fotovoltaiku. Nutná je výměna oken a zateplení fasády. Nevyhovuje ani vytápění. Teplovod nahradí vzduchotechnika.

Nejde jen o rekonstrukci. Hala se dočká rozšíření o zadní dvoupatrovou přístavbu k atletickému stadionu. Ta poskytne zázemí pro dostatečné množství skladů pro sportovní vybavení haly, klubovny, kanceláře, šatny pro trenéry, rozhodčí a zaměstnance.

Změní se i vnitřek haly. „Jde o zvýšení kapacity. V plánu je instalace mobilních tribun a výsuvné lavice pro sportovce,“ vysvětlila Průchová.

Již nyní mají oddíly TJ Jiskra málo místa pro tréninky, proto dojde k rozdělení sportovní plochy pomocí stahovacích sítí. Ty umožní využívání sportovní haly pro víc oddílů zároveň.

Obyvatele Humpolce radnice s novou podobou haly seznámí v roce 2024. „Kraj Vysočina plánuje v příštím roce vypsání mimořádné padesátiprocentní dotace na sportoviště do výše pětadvaceti miliónů korun, kterou získají všechny obce s rozšířenou působností v kraji, pokud budou mít na podzim příštího roku podanou žádost o dotaci,“ zdůraznila Průchová.

Na zbývající náklady plánuje město Humpolec požádat o další dotaci z Národní sportovní agentury.

