Opravy se dočká také zimní stadion. Přibude mu opláštění. Díky tomu kluziště v příštích letech bude mít menší spotřebu energie. „Únik tepla bude menší. Znát to bude hlavně v zimě, kdy tomu izolace pomůže. Ale ušetřenou částku zatím vyčíslenou nemáme,“ přiznal Konečný. Led na stadionu rozpouští na konci dubna. S ledováním pak začínají v srpnu. „Přitom bychom mohli jet celý rok. Dříve to tak bylo,“ přiblížil Konečný.

Samotná budova Sporthotelu je stará více než padesát let. Třináct let se o ni starala Marcela Vrátná. „Odešli jsme před třemi lety. A už tehdy byla její oprava potřeba. Je jedině dobře, pokud se město konečně rozhoupalo k tomu to začít řešit. Kuchyně, restaurace i pokoje držely silou vůle,“ popsala. Zájem o hotel a sportoviště však podle ní přetrvával. „Využívaly to nejen kluby z Pelhřimova. Jezdívala k nám nejen mládež z Francie, Slovenska či Běloruska. Svého času to bylo hojně vytížené. A teď něco podobného Pelhřimovu chybí,“ dodala Vrátná.

Architektonickou studii chtějí zastupitelé vybrat ještě před komunálními volbami. Zhotovitele už bude vybírat nové zastupitelstvo. „Je to zatím soutěž o vzhled a parametry. Bude na novém zastupitelstvu, jak s tím naloží. Pro fungování areálu i Pelhřimova je Sporthotel důležitý. Mělo by jít o prioritu. Stejně jako v případě bazénu. V něm by se mělo také pokračovat dál. Sto milionů nejspíš ale na nový hotel nebude stačit,“ podotkl místostarosta Josef Koch.