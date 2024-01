Humpolec vyhlásil soutěž na proměnu Spolkového domu a školy v Husově ulici

Zásadní proměna čeká dvě významné historické budovy v Humpolci na Pelhřimovsku. Radnice už vyhlásila na budoucí podobu Spolkového domu a školy v ulici Husova architektonickou soutěž. „ V minulém roce bylo zastupitelstvem schváleno zadání, které určuje jak by měly být obě budovy využity. Bude se jednat o multifunkční komplex s kulturním, školním a volnočasovým využitím. Do 18. dubna mohou architekti předkládat své návrhy do otevřené architektonické soutěže,“ informoval starosta Petr Machek.

Spolkový dům v Humpolci. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni