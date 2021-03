Starosta Bohumír Nikl ze Ždírce na anonymy nereaguje. Ale učinil jednu výjimku. „Obyvatelé, kteří jsou zdraví, mají povoleny krátké vycházky s respirátorem. V domovech máme přísná hygienická opatření. Když někdo onemocní covidem, nemá zákaz vycházení celý dům. Ani v ulici, když onemocní soused, nemá zákaz vycházení celá ulice. Psychika starých lidí v této nelehké době není dobrá. Krátké vycházky jim pomůžou,“ odepsal anonymnímu stěžovateli starosta.

Něco podobného zažil i starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. „Zavolal pán, že na hřišti jsou děti bez roušek. Tak jsem tam poslal strážníky, ať to prověří. A už jsem se tím nezabýval,“ popsal svoji zkušenost.

Stížnost na domácí covid party od naštvaného souseda řešila městská policie v Chotěboři. „Objevují se i udání, že někdo nedodržuje karanténu. Oznámíme to pak hygienikům,“ sdělil Jiří Novotný ředitel městské policie.

Anonymové volají i hygieně. „Že někdo nedodržel karanténu nebo nenosí roušku. Řeší to policie. My na to nemáme čas ani lidi,“ sdělil krajský hygienik Jiří Kos z Jihlavy.

Alena Kubátová z Havlíčkova Brodu považuje dodržení lockdownu za nutné, ale některá omezení za zbytečná. „Nosit respirátor do obchodu nebo do vlaku, ano. Nosit ho na prázdné ulici, když nikdo nejde, je fraška,“ poznamenala studentka.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové se stížnosti na linku 158, že někdo porušuje lockdown, opravdu objevují. „Prověřujeme je. Týkají se to shlukování lidí, vycházek po 21. hodině, nenošení roušek. Na začátku nouzového stavu byla volání častější,“ poznamenala Čírtková.

Oznámit - podle některých názorů udat - úřadům nebo policii, že soused porušuje lockdown, budí vášně na sociálních sítích. „Nedodržuje se nic. Vidím to denně z balkónu,“ postěžovala si paní Markéta. A hned dostala odpověď. „Bonzáci jak za komančů. Starejte se o svůj respirátor a lidi nechte dýchat,“ vzkázal jí diskutér Jan.

Že lidé někdy využívají koronavirus i k ubližování druhým, nevylučují ani znalci lidské duše. „Jsou dva typy lidí. Ti, co mají potřebu hlídat okolí a budou to dělat bez ohledu na dobu. Pak ti, kteří nevidí světlo na konci tunelu. Mají strach. Jedince, kteří porušují nařízení, vnímají jako ohrožení,“ vysvětlila Martina Bártová z linky důvěry Střed v Třebíči.

Právě strach je podle názoru katolického faráře Jakuba Meda z Úsobí důvodem k vyhroceným reakcím. „Většina lidí se domnívá, že problémy světa včetně jejich selhání jsou dílem jiných. Stále hledají viníky. A tím souvisí i to, jak člověk vnímá vlastní smrt. Strach z ní plodí ledacos nepěkného,“ poznamenal.

Podle bezpečnostního experta Andora Šándora je problém, že Češi nejsou ukáznění. „Nejsme Asiaté. Ovšem snahu povzbudit v lidech práskačství nepovažuji za šťastnou, jakkoli to samotné opatření nerozporuje,“ prohlásil.