UMLÁCENÍ PSA: Vězení hrozí muži z Lukavce na Pelhřimovsku. Čelí obžalobě za brutální usmrcení psa své družky. K soudu obžalovaný nepřišel. Soudce nařídil jeho předvedení policií.

Milan T. z Lukavce na Pelhřimovsku tuší, že by mohl skončit ve vězení. Zřejmě si chce ještě užít léto, protože ve středu nepřišel k pelhřimovskému soudu, kde čelí obžalobě z toho, že k smrti umlátil psa své družky. Čtyřicetiletý muž se zvířetem mlátil tak silně, že nemělo šanci přežít. Podle obžaloby musel pes zemřít ve velkých bolestech. Muži za to hrozí trest od dvou do šesti let.

ČASOVÁ KAPSLE: Pro budoucí generace nově ukrývá hrad Kámen na Pelhřimovsku časovou kapsli. Obsahuje celkem devět vzkazů. Mezi nimi například je pamětní minci obce Těchobuz, původní papírový lékařský recept nebo očkovací certifikát. Podle historiků zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v základech nebo jiných místech hradu Kámen byla v minulosti už historická kapsle uložena.

VENEZUELSKÁ BOUŘE: Týdny bez teplé vody, s batohem na zádech objeli stopem Venezuelu. Dva bývalí pelhřimovští studenti, Vendula Janoušová a Honza Koukol, se vydali na dobrodružnou cestu do země, o které se říká, že je protkaná kriminalitou. Kromě dobrodružství na nákupech, zažili také prezidentské volby, které v zemi způsobily velké nepokoje.

OBRAZEC NA MAPĚ: Pelhřimov, město rekordů a kuriozit. Jednu z kuriozit tohoto města můžete najít přímo na mapě. Na rozdíl od jiných, Pelhřimov a obce, které pod něj spadají, netvoří územně jeden celek. Je tak možné na mapě vidět několik ostrůvků, které sice s územím Pelhřimova nesousedí, ale správně pod něj spadají. Čím to je, že oproti jiným městům a vesnicím v okolí nemá Pelhřimov jednolité území?