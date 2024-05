CHYTRÉ TOALETY V PELHŘIMOVĚ: Pouze jediné veřejné toalety má v současné době Pelhřimov. Pro město, kde žijí tisíce lidí a v době turistické sezony jejich počet ještě stoupá, je to málo. Radnice se chystá počet hygienických zařízení rozšířit.

Budou moderní a natolik chytrá, že dovedou rozlišit běžného návštěvníka od bezdomovce, který by se tam chtěl utábořit. Toalety chybějí hlavně na konci města směrem k autobusovému nádraží a obchodní zóně u Billy.

ZUBAŘKA V HUMPOLCI: Už brzy začne v Humpolci ordinovat nová zubařka. Jejích služeb budou moci lidé využít v poliklinice na Masarykově ulici od třetího června. Deník zjistil o příchodu zubařky podrobnosti i to, že by do Humpolce mohli přijít i další lékaři.

Zubařka Lenka Habichová dosud profesně působila v Praze. Místostarosta města Martin Hendrych uvedl, že k Humpolci má blízký vztah. „Jednání s paní Habichovou jsme zahájili v lednu letošního roku. Máme štěstí, že má k Humpolci soukromé vazby. Rozhodla se sem přestěhovat a otevřít si ordinaci,“ přiblížil. A dodal, jak to bude s ordinací i jací další lékaři by mohli přijít.

VESNICE ROKU: Celkem patnáct obcí z Vysočiny zabojuje o titul Vesnice roku 2024. Z Pelhřimovska se přihlásila pouze jedna jediná vesnice, a to obec Veselá. Vloni však už bodovala v soutěži Vesnice roku Kraje Vysočina.