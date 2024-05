POŽÁR U HORNÍ CEREKVE: Plameny minulý týden nedaleko Horní Cerekve zachvátily plochu přibližně tři sta krát čtyři sta metrů. Hasiči s požárem lesa zápasily několik hodin. Vyhlásili kvůli tomu i třetí stupeň požárního poplachu.

Na místě zasahovalo třináct jednotek hasičů. Mluvčí Petra Musilová uvedla, že aktivovali i leteckou hasicí službu. „Příčinou byly práce na kolejích. Vzniklá škoda ještě nebyla vyčíslená,“ doplnila mluvčí.

SPOUŠŤ PO POŽÁRU LESA: Na popel spálil oheň část lesa u Hříbecí poblíž Horní Cerekve. Hasiči s rozlehlým požárem na Pelhřimovsku bojovali několik hodin. Pozůstatky stromů a spoušť zachytil fotograf Jan Gottlieb. Podívejte se na jeho snímky do galerie.

NOVÁ ZUBAŘKA V HUMPOLCI: Už příští měsíc budou moci obyvatelé Humpolce využít služeb nové zubařky. Lenka Habichová otevře svou stomatologickou ordinaci třetího června. Lidé ji najdou v budově polikliniky na Masarykově ulici.

ÚPRAVA VNITROBLOKU NA SKALCE: Zanedbaný vnitroloblok bytových domů Na Skalce v Humpolci na Pelhřimovsku dostává nový vzhled. Přibude parkoviště a hřiště pro děti. Dominantou dvora jsou tři nádherné lípy.

Aby stromy kvůli stavebním pracím neutrpěly, je úkol pro zkušeného arboristu, jakým je soudní znalec v oboru dendrologie Miroslava Kohela. „Pravda je bohužel taková, že stromy na staveništi po nájezdu strojů často utrpí. Kmeny sice chrání dřevěné bednění, ale bagr likviduje jejich kořeny hodně necitlivě. Prostě při hloubení jam několik metrů kořeny doslova vyrve ze země. Jenže to může do budoucna strom nenávratně poškodit a on časem uschne,“ vysvětlil Kohela.