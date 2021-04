Právě tam dělníci aktuálně staví čtyři nové sociální byty. „Dva jsou v podstatě garsonky a dva jsou naopak poměrně dost prostorné a zajímavé. Ve městě máme obecně nedostatek větších bytů pro rodiny s dětmi,“ řekl starosta Černovic Jan Brožek.

Již zmíněné sociální bydlení vzniká na okraji Černovic ve směru na Kamenici nad Lipou. „Nesnáším obchod s chudobou. Města a obce musí hrát zásadní roli v poskytování bydlení i těmto lidem, kterým někdo říká nepřizpůsobiví. Já si myslím, že každý by měl dostat šanci," prohlásil Jan Brožek.

Vedení černovické radnice chce nové bydlení nabídnout místním rodinám, se kterými již dlouhodobě počítá. „Upřednostňujeme spojování rodin. To znamená, že když tu žijí rodiče, kterým je dnes padesát a jejich pětadvacetiletý syn hledá bydlení, tak mu dám přednost. Je v tom totiž naděje, že tu zůstane a třeba si i časem najde svoje bydlení. Mě tím pak odpadá poměrně velká část sociálních problémů, protože se o ty rodiče postará,“ popsal strategii bydlení Brožek.

Přestavovat bývalý lihovar začali v Černovicích loni v létě, hotovo by mělo být letos v červnu. „Získali jsme dotaci z místní akční skupiny Via rustica, a to ve výši zhruba pěti milionů korun. Zbytek nákladů, které činí zhruba tři miliony korun, doplatíme z rozpočtu,“ informoval starosta.

V budování sociálního bydlení chtějí v Černovicích pokračovat i nadále. Příkladem je přestavba bývalé mateřské školy, kterou zástupci černovické radnice již připravují. „V Černovicích s tím máme dobrou zkušenost,“ doplnil Brožek.