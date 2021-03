Domy jsou zavřené, o distanční zábavu děti nestojí. Zařízení přicházejí o statisíce z kurzovného, které jim nikdo nevrátí. Takže musí drasticky šetřit. Omezují počet externistů, hrozí propuštění stálých zaměstnanců, někde omezují dokonce vytápění budov a služební cesty.

V AZ centru Havlíčkův Brod je v nabídce distančně taneční kroužek na You Tubu a kroužek pro malé techniky. „Nevidíme světlo na konci tunelu. Kroužky nefungují. Navíc musíme rodičům, kteří si kroužky pro děti zaplatili, peníze vracet. Konkrétně u nás je to až 200 tisíc korun,“ poznamenal ředitel Miloš Kejklíček s tím, že to má dopad i na psychickou pohodu zaměstnanců. Ti si už připadají zbyteční. „Aspoň můžeme připravovat pro děti letní tábory. Ty snad budou,“ pozvdechl si ředitel Kejklíček.

Vracet peníze za neuskutečněné kurzy je pro Domy dětí citlivou ztrátou. Přicházejí o významnou část příjmu, který nedostanou zpět. Takže podle ředitele žďárského Activu Luboše Straky když zařízení nemá dost peněz, následují drastické úspory. "Omezili jsme vytápění, zredukovali počet externistů," uvedl ředitel Straka konkrétní příklad.

Nemožnost navštěvovat zábavné kroužky a užít si volný čas, to je podle Dany Červené z Havlíčkova Brodu zločin. „Děti jsme odepsali. Vzít jim volný čas, je neodpustitelné. Děti asi nemají budoucnost. Tu má jen nouzový stav a testy,“ poznamenala mladá maminka.

Malý výtvarník si přijde pro hlínu a práci s keramikou se učí doma podle počítače. Tak někdy vypadá práce lektorů z kroužků Domu dětí a mládeže Třebíč. „Samozřejmě jsme museli hodně kroužků škrtnout. Distančně nabízíme kroužek šachistů, hru na Indiány nebo keramiku,“ upřesnila ředitelka Jarmila Pavlíčková. I Dům dětí v Třebíči sčítá ztráty. „My jsme peníze nikdy nevybírali předem, takže je nemusíme vracet. Jenže kvůli omezenému počtu kroužků jsme na tom stejně. Ztráty máme ve stovkách tisíc,“ konstatovala ředitelka.

Stejná situace je i v dalších zařízeních. Jako je Dům dětí a mládeže v Jihlavě, stejně jako DDM v Pelhřimově. „U nás učíme distančně jen hru na klávesy a výtvarnou výchovu. Zájem moc velký není,“ sdělil ředitel Libor Fišar.