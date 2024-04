Devatenáctiměsíční chlapeček z Vysočiny zemřel poté, co se nakazil meningokokovou infekcí. K úmrtí malého dítěte došlo na konci března. Informaci přinesly Novinky.cz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Server vychází ze statistiky Státního zdravotního ústavu. Ta uvádí, že s infekcí způsobenou meningokokem se letos v Česku léčilo šest lidí.

Infekce zpočátku připomíná chřipku, může ale skončit amputací končetin, ohluchnutím nebo zánětem mozkových blan a krve, v některých případech i úmrtím.

Nejvíce ohrožené jsou děti do čtyř let a středoškoláci ve věku 15 až 19 let.