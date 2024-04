S poctivým smaženým sýrem na talíři v restauraci často končí výběr jídla u Veroniky Adamové.

„Pro mě jako vegetariána to je stále často jediná bezmasá varianta v nabídce. A taky je to zkrátka osvědčená klasika, kterou miluju. Třeba na horách jsem za něj ochotná i připlatit, ale normálně ve městě za něj chci dát tak do 150 korun,“ vysvětlila.

Jak je to jinde na Vysočině? V jedné restauraci na Brodsku si můžete smažák dát s poměrně netradiční přílohou. O jakou jde, zjistíte zde. Chcete místo klasiky ochutnat něco více odvážného? Vydejte se do restaurace v Jihlavě. O svoje tajné tipy se podělili gurmáni z Třebíčska. Ve Žďáře nad Sázavou smažený sýr pořád stojí i méně než sto korun, víme kde.

Na Pelhřimovsku za smažený sýr mohou dát lidé v čase oběda 115, ale i 230 korun.