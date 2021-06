Slunce a třeba i patnáct nad nulou. V Pacově si i tak zabruslí

Zabruslit si venku bez ohledu na počasí? To už nebude jen sen. V areálu Za Branou v Pacově totiž plánují vybudovat speciální plochu, jež v sobě bude mít zabudované chlazení, které si poradí s okolními teplotami až do plus patnácti stupňů Celsia.

Umělé kluziště. Ilustrační foto. | Foto: Vojtěch Podstavek

Víceúčelové hřiště o rozměru dvacet na čtyřicet metrů bude v fungovat celoročně. „Od dubna do října se tam mohou provozovat míčové sporty nebo třeba florbal a zhruba od listopadu do března by se pak dalo zaledovat právě pro bruslení,“ nastínil pacovský místostarosta Lukáš Vlček. S nápadem přišli mimo jiné díky letošní zimě. „Viděli jsme, kolik lidí se vydalo na zamrzlé rybníky, takže jsme si jistí, že toto hřiště bude opravdu velmi využívané. Chceme jít naproti tomu, aby veřejnost, především děti, měla co největší nabídku venkovních zimních sportů,“ svěřil se Vlček. Milovníci hraček se po loňské pauze opět sejdou na kamenickém zámku Přečíst článek › Sportoviště tohoto typu jsou na Vysočině ojedinělá. Podobné funguje třeba v Třebíči. Za hranicemi kraje pak v Dačicích nebo Plané nad Lužnicí. Náklady na to pacovské vedení města odhaduje na necelých deset milionů korun a začít stavět plánuje nejspíše příští rok. „Vše záleží na dotacích. Z vlastních zdrojů si to bohužel nemůžeme dovolit,“ přiznal Vlček. Tím však plány v oblasti sportů v Pacově nekončí. Kromě tohoto hřiště chystají ještě modernizaci atletického stadionu U Svaté Anny, který vznikl na přelomu let 2006 a 2007. „Je to jeden z nejvyužívanějších areálů v našem regionu a bohužel už má něco za sebou,“ přemítal místostarosta. Začali jsme mít problémy s pitnou vodu, říká starosta Vyskytné Tomáš Koch Přečíst článek › Běžecký ovál proto dostane nový kabát. Kromě tohoto chtějí dodělat zpevněné plochy a upravit prostor před tribunou. To vše za asi osm milionů korun. „Opět na to zkoušíme získat dotaci. Žádáme o zhruba sedmdesát procent nákladů, tak doufáme, že to vyjde,“ dodal Vlček.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu