Slovanskou epopej návštěvníci Pelhřimova uvidí v expozici Zlaté české ručičky. Kopie totiž vznikla pod lupou. Obrazy mají velikost v rozměrech 36 x 29 milimetrů. Rathsam na miniaturách pracoval devět let. Agentura Dobrý den zapsala tento výkon do České knihy rekordů. „Autor použil olejové barvy, klasické plátno a miniaturních štětečků. Detaily maloval drobounkým peříčkem anglického havrana,“ vysvětlil ředitel agentury Miroslav Marek.

Ředitel doplnil, že o nebývalé obtížnosti svědčí i to, že na obraze Zavedení slovanské liturgie je šestašedesát postav. „Na rekordmanově díle je to, co na originále. Rathsam se zaměřil i na vystižení charakteru a nálad postav. Na smutek Jana Ámose Komenského vzpomínajícího v exilu na svou vlast, na zanícenost Mistra Jana Husa. To všechno na milimetrových plátnech najdeme,“ přiblížil Marek.