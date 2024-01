Slavná hospoda U Plhů z komedie Marečku, podejte mi pero už má nájemce

Hospoda U Plhů v Kojčicích na Pelhřimovsku, obci, kterou proslavil legendární film Marečku, podejte mi pero, je opět otevřená. „Obci se podařilo najít nájemce. Je to zkušená hostinská, doufáme, že se jí bude dařit,“ řekla Deníku starostka Alena Korandová. Obec se snažila hospodu pronajmout poté, co poslední nájemce dal výpověď. Byl to také onen nájemce, který hospodu pojmenoval po slavném neexistujícím rodákovi.

Kojčice a hostinec U Plhů | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni