Rock, romantika, muzikálové písně, folk a také pornofolk. Na značnou várku kulturních akcí se mohou těšit obyvatelé Pelhřimova. Na podzim si mohou ve městě zajít na přední české rockové kapely i hvězdu světového formátu. Dočkají se ale například i talk show s Honzou Dědkem.

Britská kapela Slade vystoupí v KD Máj v sobotu 21. října od 20 hodin. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Fanoušci svérázné herečky Sandry Pogodové mohou na její vystoupení nazvané Úhel pohledu přijít hned ve čtvrtek 21. září. Na malé scéně KD Máj se herečka rozpovídá o svém životě vážně i vtipně, představení začíná v šest hodin večer.

Zdroj: Youtube

V sobotu 23. září ji vystřídá na malé scéně Máje mladý český zpěvák Sofian Medjmedj, který patří v poslední době k nejvyhledávanějším a také nejstreamovanějším mladým umělcům české scény. Jeho koncert začíná od osmi hodin večer.

Zdroj: Youtube

Rocker Olda Říha rozburácí KD Máj koncem měsíce. V sobotu 30. září vystoupí s kapelou Katapult od 20 hodin. Zpěvák zároveň oslaví s fanoušky v Pelhřimově šedesát let na hudební scéně.

Zdroj: Youtube

Největší hity českých i světově proslulých muzikálů zazpívají návštěvníkům kulturního domu Máj muzikáloví herci a zpěváci Josef Vágner, Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Na jejich koncert nazvaný Muzikály Naruby se můžou zájemci přijít podívat ve středu 11. října od 19 hodin. Zazní například hity z muzikálů Bídníci, Angelika či Tři mušketýři.

Zdroj: Youtube

Pětačtyřicet let na hudební scéně oslaví v Pelhřimově folková kapela Nezmaři. V Divadle Lubomíra Lipského budou koncertovat v úterý 17. října od 19 hodin. Bezpochyby největším tahákem podzimu bude vystoupení legendární britské kapely Slade, která přijede do kulturního domu Máj v sobotu 21. října. Návštěvníci se tak mohou těšit na hity jako jsou Cum On Feel the Noize, Mama Weer All Crazee Now, My Oh My nebo Far Far Away". Hostem britské legendy bude česká rocková kapela Turbo, všichni milovníci hitu Hráč si tedy přijdou na své.

Zdroj: Youtube

Dva protiklady navštíví Pelhřimov v listopadu. Ve čtvrtek 9. listopadu vstoupí s kytarou na jeviště Divadla Lubomíra Lipského věčný romantik Jakub Smolík s kapelou. Jeho koncert začíná v 19 hodin a fanoušci se mohou těšit na nové písně, zazní ale i jistoty jako jsou Jen blázen žárlí, Prý chlapi nebrečí či Ave Maria.

Zdroj: Youtube

Hned o den později, tedy v pátek 10. listopadu, vystoupí v Pelhřimově český písničkář, zpěvák a básník Záviš. Jeho tvorba je označovaná jako pornofolk a je protkaná výrazy, u kterých se nejeden posluchač začervená. Závišovi bude na malé scéně kulturního domu Máj dělat doprovod mladý folkař Bobby Píchač. Koncert začíná v osm hodin večer.

Zdroj: Youtube

Koncem listopadu si mohou přijít na své fanoušci talk show 7 pádů Honzy Dědka. Jako hosté přijdou na jeviště Divadla Lubomíra Lipského herci Marek Taclík a Tomáš Matonoha. Dvouhodnový pořad začíná ve čtvrtek 23. listopadu od sedmi hodin večer.

Zdroj: Youtube

Srdce fanoušků rockových kapel Walda Gang a Alkehol se rozbuší v pátek 24. listopadu od 20 hodin. Do kulturního domu Máj přijedou obě kapely na společné turné nazvané Waldáči a Alkáči.

Zdroj: Youtube

Malou scénu kulturního domu Máj v pátek 1. prosince zaplní jedna z nejpopulárnějších českých rockových kapel posledních let. Koncert UDG začne v osm hodin večer.

Zdroj: Youtube