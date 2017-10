Školáci mohou sportovat na vylepšeném hřišti

Pelhřimov – V pondělí 23. října odpoledne začala dvoudenní burza sportovních potřeb, kterou tradičně v Pelhřimově pořádá Základní škola Na Pražské. Od 14 do 18 hodin přicházeli do školy ti, kteří měli doma něco, co už odložili, většinou z důvodu, že děti vyrostly.