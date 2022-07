„Ještě na to musíme vyčlenit peníze. Budete to čistě z příjmů města bez dotací. Už jsme potvrdili smlouvu s firmou, která se prací ujme. K podpisu smlouvy dojde ještě před volbami,“ sdělil tajemník města Václav Marek. Opravu ve městě chtějí stihnout co nejrychleji. „Rozhodně to nemůže trvat rok. Už kvůli škole. Ideální by bylo to stihnout o prázdninách, aby to děti neomezovalo,“ předeslal tajemník.