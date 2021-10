Ve znamení plnění skladů solí i inertním materiálem a údržby techniky je říjen pro krajské cestáře. Od prvního listopadu jim začíná zimní sezona. Připravené jsou i všechny složky záchranného systému.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Singr

I letos bude kraj rozdělen do 114 údržbových okruhů, cestáři přitom mají stanovené časové lhůty, jak rychle musí pracovat. „Do tří hodin od spadu sněhu nebo výskytu jiné situace musí být upraveny silnice první třídy a vybrané klíčové tahy silnic druhé třídy,“ řekla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová a pokračovala: „Na údržbu silnic druhé a vybraných silnic třetí třídy mají silničáři šest hodin, ostatní tahy, pokud jsou zařazeny do zimní údržby, musí být uklizeny do 12 hodin.“