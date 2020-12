Ve zmíněných prostorách ale humpolečtí hasiči mají uskladněnou veškerou techniku.

Jsou zde například nákladní automobily, požární stříkačky, lůžka, vojenské stany, lodě, věci na stavbu farmářských trhů, pneumatiky a mimo jiné i materiál humanitární pomoci, který využívají pro pomoc lidem na dálnici při hromadných nehodách.

Všechny tyto věci tak potřebují někam přestěhovat. „Město nám přislíbilo, že vzadu za hasičárnou postaví nový sklad,“ řekl jednatel Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci Pavel Krejčí.

Podle jeho slov mají dobrovolní hasiči skladovací prostory vyklidit do konce příštího roku, aby zde mohly začít přípravy na stavbu nového bytového domu. Pokud vše půjde dobře, tak by totiž samotná stavba zmíněného městského domu mohla začít v roce 2022. „Proto nový sklad potřebujeme, co nejdřív,“ poznamenal Pavel Krejčí.

To ale nebude jen tak. „Zpracování projektové dokumentace se dostalo v rámci rozpočtového provizoria do vyjmenovaných investičních akcí. Studie je zpracovaná a během příštího roku by se měla dodělat projektová dokumentace do fáze stavebního řízení. Až se dokončí toto, tak se může stát, že se zastupitelstvo rozhodne, že v roce 2022 uvolní částku na vybudování těchto prostor,“ nastínil tajemník Městského úřadu v Humpolci Jiří Fiala možnou dlouho cestu.

Nový sklad by měl mít dvě nadzemní podlaží. „Možná tam budou i prostory pro společenskou činnost. Plánujeme tam udělat ještě malou klubovnu pro kroužek našich mladých hasičů. Pro požární sport dětí jsou totiž potřeba další prostory,“ doplnil Krejčí.

Nové skladovací prostory přinesou humpoleckým dobrovolným hasičům řadu výhod. „Bude se jednat o kulturnější prostory, které by mohly být i trochu vytápěné. Díky tomu se nám tam nebude majetek znehodnocovat. Nové prostory nabídnou určité klima, takže tam nebude plíseň, otlučené zdi ani špína. Budou to nové prostory na úrovni jednadvacátého století,“ sdělil jednatel dobrovolných hasičů z Humpolce. Předpokládané náklady na vybudování nového skladu pro hasičské vybavení se podle Jiřího Fialy pohybují kolem patnácti milionů korun.