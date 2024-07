Do domku vejde návštěvník úzkou tmavou síní s ušlapanou hlínou do kuchyně, kde nechybí stará kamna, lavice a tkalcovský stav. Za kuchyní je maličká komora s úzkou postelí na spaní. Staré zlaté časy asi nebyly tak zlaté. Už na první pohled je vidět, že obyvatelé Zichpilu byli z dnešního pohledu neuvěřitelně chudí.

Stavěli z toho, co měli. Z vepřovicových cihel, kamene a dřeva. S vyrovnáváním ploch do pravého úhlu si nikdo starost nedělal. „Právě tím je domek tak kouzelný a hřejivě lidský. Nic z vybavení domku ale není původní,“ upozorňuje Kotková. Jak vysvětluje, po poslední obyvatelce zůstal jen obrázek na zdi. „Všechno zařízení nám věnovali příznivci skanzenu,“ zdůrazňuje. Tím dostal každý kus nábytku svůj vlastní příběh. „Třeba ten proutěný koš v komoře. Věnovala nám ho paní z Prahy. Její praprababička prý s tím košem šla ze Zichpilu, kde bydlela, do služby do Prahy a už tam zůstala,“ dodává Kotková. Staré těžké boty zas patří ženě, která v nich po druhé světové válce došla z Německa, kde byla totálně nasazená domů do Čech. „Měla jen tyhle boty a deku,“ poznamená Kotková.

Skanzen tvoří jeden poslední zachovalý domek z bývalé staré zástavby Humpolce, kde žila městská chudina. Poloroubený domek známý jako Nápravníkova chalupa, pochází z první poloviny 19. století. Jedná se o přízemní domek se zděnou částí kolem černé kuchyně a bočním zděným přístavkem chlívku. „Takových chalup jako je tahle tu bylo v minulosti mnohem víc, ale majitelé je přestavěli nebo zbourali,“ říká průvodkyně a dodává, že i tento domek měl namále, když zemřela poslední obyvatelka. Do opuštěné chalupy se stahovali bezdomovci, udělali z něho ruinu a hrozilo, že ji jednou zapálí.

Proto obecně prospěšná společnost Castrum (Castrum o.p.s.) koncem roku roku 2008 iniciovala odkup domu s cílem ho zachránit. Dům odkoupilo město Humpolec a společnosti Castrum ho dlouhodobě pronajímá. Proč vlastně Zichpil? Podle Jany Kotkové je to zřejmě zkomolenina německých názvů, které označují buď krásnou vyhlídku nebo upozorňuje na stále vlhké žulové podloží na kterém dům stojí.

Kromě přízemí domu chce společnost Castrum brzy zpřístupnit i půdu, kam nebylo možné vylézt, protože staré schody zkonzumoval červotoč. Kromě tradičních prohlídek, které trvají od června do září, od deseti do sedmnácti hodin, nabízí skanzen řadu kulturních akcí pro děti i dospělé. Kromě Nápravníkova stavení si mohou návštěvnici prohlédnout unikátní toleranční kostel, třetí nejstarší v Česku a pátý nejstarší v Evropě a židovskou synagogu.