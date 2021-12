Radka Konečná z Jihlavy tráví silvestrovské radovánky většinou na chatě. Nepohrdá však ani komfortem restauračního zařízení. „Chata je fajn, člověk to tam může víc rozjet. V hospodě se zase nemusí nic řešit, ale bývá větší ostuda. Letos ale vzhledem k situaci budu doma,“ směje se mladá žena.

Naráží tak na skutečnost, že vládní silvestrovské opatření udělala řadě podniků čáru přes rozpočet. Přesto se na řadě míst Vysočiny rozhodli, že pro hosty na konec roku program připraví.

Například ve vyhledávané jihlavské restauraci Tři knížata hostům nabídnou speciální silvestrovské menu o několika chodech. „Bude tuňák, krevetový krém, husí prsíčko, hovězí svíčková a dezert. Samozřejmě za dodržování všech opatření,“ uvedl Martin Prokeš z Tří knížat.

Kromě povinného očkování se silvestrovské oslavy mohou v restauracích pořádat za řadu dalších podmínek. U stolu mohou sedět pouze čtyři lidé vyjma členů jedné domácnosti, přičemž mezi stoly musí být patřičné rozestupy. Opatření platí až do druhého ledna. „Zorganizovat nová opatření problém není. To spíš ta předchozí, čili zavíračka v deset a nutné očkování, nám udělala dramatickou čáru přes rozpočet. Tržby klesly o padesát procent. Každopádně budeme mít normálně otevřeno od jedenácti dopoledne do půlnoci. Žádný speciální program ale neplánujeme. Kdokoli může přijít,“ pozval na Silvestr hosty jednatel pivovaru v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku Milan Houška.