Hejtmanství vybralo firmu, která bude pracovat na mostu u Dvorců. Ten je v havarijním stavu a dělníci ho nejprve zbourají, poté postaví zcela nový.

Krajský úřad má v plánu začít na místě pracovat v polovině května, dělníci by vše měli stihnout během jedné stavební sezony. „Zkušenosti z Třebíče jsou takové, že to je možné,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek (ČSSD). Podle něj je z technologického hlediska snazší most postavit znovu než ho za provozu rekonstruovat.