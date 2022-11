Vladimír Mrázek z Humpolce je i přes svůj věk mimořádně aktivní. „Chodím na procházky denně, musím si udělat radost. Tak jsem si vyšel i na novou rozhlednu,“ sdělil senior. „To víte, v tomhle věku už nespěchám. Kolem rozhledny je síť, tak jsem neměl obavy, cítil jsem se dobře. Nahoře se mi opravdu moc líbilo, nečekal jsem tak krásný výhled na město a okolí. Bylo to krásné, barevné,“ dodal někdejší soudce pelhřimovského soudu.

Od prvního června, kdy Rodinný pivovar Bernard rozhlednu otevřel, se na ní vydalo 6 873 osob. Z ochozu ve výšce třiatřicet metrů je vyhlídka na pivovar, na město a jeho okolí, vidět je například zřícenina hradu Orlík nebo několik kilometrů vzdálený hrad Lipnice. Perličkou je informace, jakým směrem jsou další pivovary.

Humpolec má novou turistickou atrakci. Rozhlednu u pivovarského komína

Rozhledna by měla být otevřena po celý rok, pokud to počasí dovolí. Otevřeno je ve všední dni od devíti dopoledne do pěti odpoledne, s ohledem na soukromí sousedů se však v úterý zavírá už hodinu po poledni, v neděli a o svátcích je zavřeno. „Nadále platí, že dospělý návštěvník dostává ke vstupence na rozhlednu malé pivo zdarma v návštěvnickém centru v Pivnici Na Štokách,“ uzavřel manažer návštěvnického centra Tomáš Lavický.