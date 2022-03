To, že tato ulice nepatří právě mezi výkladní skříně Humpolce, potvrdil i zdejší místostarosta Vlastimil Brukner. „Je to jednoznačně nejpoškozenější komunikace v Humpolci,“ přiznal. S její opravou se mělo začít už loni. Vlastník silnice, Kraj Vysočina, však upřednostnil výstavbu nového domova pro seniory. „Je dobře, že letos už opravě nic nebrání,“ doplnil Brukner.

V okolí Humpolce také dojde k další opravě, tentokrát silnice nejvyšší třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic. To totiž plánuje opravit povrch silnice I/34 v průtahu Humpolce. „Akce by měla začít někdy v červenci. Předpokládáme, že se ji povede zrealizovat na poloviny,“ sdělil mluvčí ŘSD Martin Buček s tím, že řidiči zde budou muset počítat se semafory.

Nejvýznamnější opravy



Lukavec - obchvat

Humpolec, ul. Lužická

Humpolec, silnice I/34-průtah

Čejov-průtah

Kamenice nad Lipou-Družstevní ulice

Černovice, ulice Svatavská





Rekonstrukce mostů a propustků



Most D1 u Hořic-úprava svahu

Most Rynárec- oprava mostního svršku

Most Mnich-celková rekonstrukce

Most Častrov-oprava mostního svršku

Na některých silnicích dojde i k opravě povrchu. Půjde především o komunikace třetích tříd, a to například III/12930 z Koberovic po křižovatku s III/13036 u Vojslavic, komunikaci III/01941 od křižovatky s II/602 do Jankova, nebo komunikaci III/01925 od křižovatky s I/19 do Vysoké Lhoty.

„Budou také opraveny i průtahy některých obcí. Půjde například o průtah Čejovem, či o ulici Svatavská v Černovicích nebo dvojici ulic v Horní Cerekvi - Tyršovu a Havlíčkovu,“ uvedl Radovan Necid, ředitel Krajské správy silnic.

Kromě nových akcí budou dělníci pokračovat v práci, kterou začali už v předchozích měsících. Jedná se hlavně o stavbu obchvatu okolo Lukavce. Z rozdělaných věcí, které má pod palcem Krajská správa silnic, pak půjde například o pokračující rekonstrukci ulice Družstevní v Kamenici nad Lipou.

„Stavbu jsme zahájili v minulém roce – v rámci této části rekonstrukce dojde letos zejména k vybudování nové okružní křižovatky na křížení ulic Komenského a Vackovy,“ informoval Necid.

Nezapomnělo se ani na mosty. Z nich je zřejmě nejvýraznější úprava svahu mostu před dálnicí D1 u Hořic. Za krajské peníze proběhne také rekonstrukce mostu u obce Mnich, která byla v plánu už na rok minulý, bohužel se ji nepodařilo zadat. „Bude pokračovat také oprava mostu v Rynárci, která musela být přerušená, protože se objevily nepředpokládané statické poruchy. Provedeme také úpravy většího rozsahu na těch mostech, na kterých se přišlo na závady při provedených prohlídkách. Z nich lze zmínit například most na ulici Lužická v Humpolci, u samoty Borek u Košetic, nebo ve Vlásenicích,“ zakončil Necid.