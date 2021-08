/ARCHIVNÍ FOTO/ Letos uplyne pětadvacet let od tragické smrti devětačtyřicetiletého Jiřího Trunečky a devětatřicetiletého Drahoslava Mládka. Piloti se s vojenským nadzvukovým letounem MiG- 23 UB zřítili do lesa u Herálce 19. listopadu roku 1996 v odpoledních hodinách.

Pětadvacet let na podzim uplyne od zřícení vojenské stíhačky do lesů u Herálce. Dodnes mají lidé tragédii v paměti. | Foto: leteckabadatelna.cz

Letci původně z Českých Budějovic absolvovali osobní výcvik na letišti v Čáslavi. Plnili několik úkolů, mezi nimiž byl let pod zakrytou kabinou. Instruktor simuloval závady, pilot je řešil. Stíhačka se dostávala do nezvyklých poloh a oba muži tak nacvičovali vyšší techniku pilotáže v mezním režimu. Bylo to ve výšce 3000 metrů a stroj letěl rychlostí 650 km/hod. V ostré zatáčce vpravo ale začal ztrácet rychlost, otřásal se.