Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Je nejvyšší čas, aby v tomto senátním obvodě byl zvolen někdo, kdo zde bydlí, narodil se zde, má k regionu osobní vztah, zná lidi i problémy a je připraven je řešit. Narodil jsem se na Vysočině, do školy chodil v Telči a Jihlavě a od roku 1974 bydlím v Jindřichově Hradci. Pracoval jsem 16 let jako vojenský záchranář, 2 roky na krajském úřadě Jihočeského kraje a 10 let jsem byl starostou Jindřichova Hradce. Působil jsem jako předseda Euroregionu Silva Nortica, a tak jsem navázal spolupráci s představiteli samospráv země Dolní Rakousko, jsem členem předsednictva komory měst SMO. Všechny získané zkušenosti jsem připraven věnovat práci senátora.

Co považujete za nejpalčivější problém Pelhřimovska a jak ho chcete pomoci řešit?

Pelhřimovsko, stejně tak jako většinu Vysočiny trápí problémy s kůrovcem, podpora zemědělců k pěstování tradičních potravin a zdravotní zabezpečení v malých obcích. Řešení je v aktivní a adresné podpoře majitelů lesů, zemědělců a nastavení spolupráce mezi obcemi, zdravotními pojišťovnami a vedením krajů. To však nestačí. Je potřeba jednat, upravit zákony a nařízení jednotlivých ministerstev a přesvědčit všechny ostatní, že musí být vůle problémy řešit. Neslibuji peníze, silnice, nebo školky. Senátor musí pomáhat hledat cesty k řešení problémů.

V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Výbor pro obranu a bezpečnost, územní rozvoj a veřejná správa, nebo komise pro rozvoj venkova. Je mi blízká problematika krizového řízení, veřejná správa a sociální zabezpečení.

Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Celý život jsem pracoval ve prospěch veřejnosti a občanů bez ohledu na osobní volno, zájmy a potřeby. Nejsem zatížen žádnými dalšími funkcemi, pouze jsem členem zastupitelstva města a Jihočeského kraje. To mi naopak umožňuje být neustále v kontaktu se samosprávou a jejími problémy.

Máte nějaké životní krédo?

Poctivost a pracovitost

Povídání se Stanislavem Mrvkou je jeden z dílů série rozhovorů, v nichž Deník oslovuje všechny kandidáty na post senátora v okrese Pelhřimov.