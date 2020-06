Do chystané rekonstrukce průtahu Pacovem na Pelhřimovsku budou moci mluvit i místní. Radnice totiž chystá anketu, ve které si lidé sami řeknou, jestli by ve městě uvítali spíše světelnou křižovatku, nebo kruhový objezd.

Křižovatka u Albertu v Pacově. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

„Rekonstrukce průtahu městem je pro nás do budoucna projekt číslo jedna, protože výrazně změní tvář Pacova. I proto je pro nás důležité vědět, co si o tom myslí a hlavně co si přejí naši obyvatelé,“ sdělil starosta Pacova Lukáš Vlček.