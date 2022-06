„Policisté stále pátrají po jedenáctiměsíční holčičce a její sedmnáctileté matce, která se s dcerkou nevrátila do výchovného ústavu z víkendového pobytu,“ informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská z Chomutova. Mladá matka měla být podle původních informací z minulého týdne obyvatelkou výchovného ústavu Černovice na Pelhřimovsku. Ten ale informaci nepotvrdil. „Takové informace nikomu poskytovat nebudeme,“ zaznělo z vedení ústavu.

Kriminalisté v rámci pátrání po pobytu zjistili, že žena se po odjezdu vlakem z Jirkova (okres Chomutov) dne 30. května vyskytovala i s dcerkou na hlavním vlakovém nádraží v Ústí nad Labem a jeho blízkosti. Kromě Ústí nad Labem by se podle informací kriminalistů mladá žena s dcerkou mohly nacházet i na jiných místech Ústeckého kraje, zejména v Krásné Lípě, Rumburku, Děčíně, nebo Varnsdorfu, údajně se různě přemísťují a využívají k tomu dopravu po železnici.

Patnáctiletá dívka se podle Glogovské nevrátila se svojí dcerou z vycházky v pátek 17. června v odpoledních hodinách do střediska výchovné péče v Černovicích, kde má být umístěna. Do současné doby se do zařízení pro mládež nevrátila.

"Dívka je vysoká přibližně 160 centimetrů má kulatý obličej, štíhlou postavu s viditelným poporodním bříškem a dlouhé odbarvené vlasy do hněda. Na levém horním předloktí má vytetované velké písmeno M, na pravém rameni velké písmeno B a nad kotníkem levé dolní končetiny symbol +. Při odchodu měla na sobě oblečený krátký černý overal. Dívka užívá léky, které u sebe v současné době nemá. Dle zjištěných informací má kočárek modré barvy," upřesnila policejní mluvčí.

Policisté po dívce a její dceři vyhlásili celostátní pátrání. Veškerými dostupnými informacemi, včetně popisu pohřešovaných, disponují policejní hlídky. Dívku společně s dcerou se však do současné doby vypátrat nepodařilo. Policisté po nich i nadále pátrají. Dívka se v současné chvíli může pohybovat kdekoliv na území republiky.

V případě, že můžete k výskytu nezletilé dívky nebo její matky podat jakékoliv informace, je třeba volat na linku 158, nebo zajít na na nejbližší oddělení Policie České republiky.