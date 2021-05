Přitom za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění hrozí pokuta ve výši až deseti tisíc korun. „Já jsem se sečetla. A ostatním to připomenu,“ poznamenala starostka Spělkova Alena Šídlová.

Český statistický úřad zatím obdržel z Kraje Vysočina 166 tisíc elektronických a dvacet tisíc listinných vyplněných sčítacích formulářů. „Já jsem se sečetl elektronicky hned první den po spuštění. Byl to dost adrenalin, pořád to padalo. Až večer se mi to povedlo. Strašně jsem u toho zuřil,“ vzpomínal Tomáš Novotný ze Žďáru nad Sázavou.

Právě Žďár nad Sázavou se spolu s Třebíčí a Jihlavou řadí v počtu odevzdaných sčítacích formulářů na Vysočině mezi nejaktivnější. Sčítání ale není vždy jednoduché. Sčítací komisaři zacházejí i do lokalit, kde se zdržují lidé bez domova. I s nimi je potřeba formulář vyplnit. „Do některých lokalit je kvůli jejich bezpečnosti doprovázejí strážníci,“ uvedla mluvčí Českého statistického úřadu Jolana Voldánová.

To potvrzují i městští policisté. „Naši strážníci tam, kde vyhodnotili místa jako krizová, tak sčítacímu komisaři poskytli asistenci,“ nechal se slyšet šéf žďárských strážníků Martin Kunc.

Naopak v Novém Městě na Moravě sčítací komisaři asistenci strážců zákona nepotřebují. „Není tady žádná taková lokalita, kterou bychom mohli vyhodnotit jako nebezpečnou. Pokud by někdo chtěl pomoci se sčítáním na našem úřadě, může přijít. Rádi mu pomůžeme, třeba na sociálním odboru,“ poznamenal tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě Petr Hanych.

Letošní čítání lidu, domů a bytů končí. Kdo ještě nevyplnil formulář, ať už elektronický nebo tištěný, má nejvyšší čas. „Naprostá většina obyvatel České republiky se v posledních týdnech už sečetla a všem jim za to děkuji. Stále jsou ovšem lidé, kteří svoji zákonnou povinnost nesplnili. Těm zbývají už jen poslední den, aby se sečetli buď online, nebo vyplnili a odeslali listinný sčítací formulář, už opravdu není na co čekat,“ upozornil Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Nejaktivnější obce na Vysočině:

Obce do 500 bytů:

Proseč, Žatec, Stojčín

Obce nad 500 bytů:

Dobronín, Velký Beranov a Okříšky.

Obce nad 3 000 bytů:

Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava.