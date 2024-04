Sběrna je otevřena v pondělí od 16 do 19 hodin. Od dubna do konce října. „Naší snahou bylo otevřít sběrné místo v lokalitě s největším osídlením. Provozními hodinami se snažíme maximálně vyjít vstříc i pracovně zaneprázdněným lidem,“ naznačila záměr TSmP jejich ředitelka Eva Hamrlová. Dodala, že se jedná o pilotní projekt a pokud tomu bude odpovídat zájem lidí, může být provozní doba ještě rozšířena.

Například Josefu Bruknerovi z Pelhřimova se zdá sběrna na první pohled trochu malá. „Já si ji představoval větší. Tohle je taková přerostlá garáž,“ poznamenal. Podle Zdeňky Liškové vedoucí odpadového hospodářství technických služeb je sběrna určená hlavně pro obyvatele okolního sídliště, ne celé město. „Chceme jim vyhovět, aby nemuseli s odpadem jezdit třeba do Myslotína,“ vysvětlila Deníku. Jak dodala, o sběrnu je zájem. „Poprvé jsme otevřeli prvního dubna a sešlo se u nás asi tři sta kilo odpadu,“ dodala s tím, že sběrna je jen pro obyvatele Pelhřimova, a to zdarma. Proto každý, kdo sem nějaký odpad veze, potřebuje občanský průkaz.

Pro sběr odpadu slouží v Pelhřimově Sběrný dvůr v Myslotínské ulici. „Ten je v letních měsících (od 1. dubna do 31. října) otevřený od 6 do 17 hodin ve všední dny, v sobotu pak od 8 do 11 hodin. V případě uzavření dvora v sobotním termínu je veřejnost předem informována na webových stránkách města,“ dodala mluvčí Unterfrancová.