Teď, když jsou všechny školy zavřené, tak musí řešit, jak se o dceru Barboru postarat. „Dceru mi teď hlídala mamka, té už je ale pětasedmdesát let. Řekla mi, že, když budu chodit do práce dál, tak u nás už nebude, nechce se nechat ohrožovat. Proto jí odvezu domů, do Jihlavy. Od příštího týdne to tedy budeme muset zvládnout samy,“ přemítala Petra Neprašová.

Samoživitelka Petra tak bude muset nechat svoji dceru doma samotnou.

Na druhou stranu má ale strach z toho, aby se v práci nebo někde ve městě nenakazila. „Četla jsem, že nákaza se potvrdila u sedmi klientů odlehčovací sociální služby v Českém Krumlově a tří členů jejího personálu. Když budu chodit do práce, tak to vnímám jako velké riziko. Pokud lehnu na tři týdny, nebo i na dýl, tak je tu všechno jen na mě. Starám se o dceru, dům, zvířata,“ prozradila Petra Neprašová s tím, že, když by byla sama bez dítěte, tak se bude rozhodovat úplně jinak.

Práci administrativní pracovnice Petra z domova úplně vykonávat nemůže. „Mám různé pochůzky, chodím na poštu, zajišťuji nákup kancelářských potřeb, přijímám zboží,“ vyjmenovala své pracovní činnosti Neprašová.

Na to, zůstat teď v době šíření nového typu koronaviru doma, má samoživitelka Petra právo. „Mám nárok na to být doma, akorát nemůžu rozdýchat to, že bych v tom nechala kolegyně samotné a nepomohla jim. Proto se teď ve mně mísí takové pocity. Nějaké sociální cítění mám, takže to nemůžu přenést přes srdce, že bych zůstala doma a nešla do práce. Kolegyně by toho měly moc,“ svěřila se Neprašová.